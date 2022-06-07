İstanbul'da pistten çıkan uçağın yolcusundan 200 bin liralık tazminat davası - Haberler

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 2 yıl önce pisten çıkarak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada ağır yaralanan Emirhan Aydın (25) 4 cerrahi operasyon ve 28 seanslık psikoterapi sürecine maruz kaldığı gerekçesiyle uçağın bağlı olduğu havayolu şirketine 200 bin liralık tazminat davası açtı.

İzmir- İstanbul seferini yapan 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının 5 Şubat 2020'de pistten çıkması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Tüketici Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Emirhan Aydın'ın olay tarihinde söz konusu uçakta seyahat ettiği belirtildi.

UÇAK KORKUSU HALEN GEÇMEDİ

DURUŞMA ERTELENDİ

BAGAJLARIN AĞIRLIĞINI ÖLÇMEK PEGASUS'UN SORUMLULUĞU ALTINDA

SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

Aydın'ın avukatı Zafer Yıldırım ise "Biz iki türlü tazminat talep ettik. Bir tanesi kusursuz sorumluluk diğeri de kusurlu sorumluluk. Bizim iddiamız sigorta poliçesini mahkemeye sunulmasını talep ettik. Bugünkü duruşmada sunup sunmadıklarını göreceğiz. Türkiye için oldukça ilginç bir dava. Nihai raporda maalesef ki tam anlamıyla bir skandal yaşanıyor. Her tarafında delil karartılmış. Tamamen kurgu bir rapor. Bu kurgu rapora göre hükme esas olacak bir karar olmaması gerekiyor. Bilirkişilerimiz de ilk verdikleri raporda pilotu asli kusurlu ikinci ek raporlarında ise tali kusurlu ve hiçbir şekilde Pegasus yönetimine suç ve ya hata atfında bulunmamışlar. Bu hayatın doğal akışına kesinlikle aykırıdır. Bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel