İstanbul'da Önemli Etkinlikler ve Mitingler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Meydanı'nda buluşma gerçekleştirecek, Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreni ile "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00/Eskişehir/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu etkinliğine katılacak. Bakan Bak, 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Antalya'da düzenlenecek 2025 Tiyatro Türkiye Finali'ni izleyecek.

(İstanbul/09.00/Antalya/18.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına, Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir, Galatasaray-Göztepe, Kasımpaşa-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/14.30/İstanbul/17.00/20.00/Ankara/17.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Bandırmaspor-Esenler Erokspor, Arca Çorum FK-Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor ve Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/13.30/Çorum/Diyarbakır/16.00/Muğla/19.00)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 8. hafta maçları tamamlanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic-Karşıyaka, Trabzonspor-Anadolu Efes ve Aliağa Petkimspor-Mersin Spor müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/20.30/Trabzon/15.30/İzmir/18.00)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş BOA ve ÇİMSA ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/Mersin/16.00)

8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasına 4 maçla devam edilecek.

9- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları oynanacak. Kuzeyboru-Göztepe, İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Beşiktaş, Aras Spor-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor Eker-Zeren Spor karşılaşmaları yapılacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/İstanbul/16.00/18.00/20.00/İzmir/17.00/Bursa/18.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, Armada Praxis Yalıkavak-Odunpazarı, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/Bursa/17.00/Ankara/18.00)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu yirminci ayağı Meksika Grand Prix'sinde sıralama turları ve yarış gerçekleştirilecek.

(Meksiko City/00.00/22.00)

***

