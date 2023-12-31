İstanbul'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi

İstanbul'da, Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneğince (AGD), Esenler'deki Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD İstanbul Şubesi Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada yaptığı konuşmada, bu yılki fetih programına Kudüs Gecesi konseptini de eklediklerini söyledi.

Kudüs'ü yalnızca vicdani bir mesele değil, aynı zamanda imani bir mesuliyet olarak da gördüklerini ifade eden Yaroğlu, "Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın korunması bir zorunluluktur. Oradaki azgın ve işgalci Yahudi varlığını söküp atmak mecburiyetini üzerimizde hissediyoruz." dedi.

Mekke'nin fethi programlarını yapmalarının bir amacı olduğunu belirten Yaroğlu, bu gece yapılan yeni yıl kutlamalarına ilişkin, şöyle konuştu:

"Yılbaşının İslam toplumlarınca kutlanması masum ve hafife alınacak bir konu değil. Sevgili Peygamberimiz bize her konuda, toplumsal, içtimai, siyasi ve bütün meselelerde 'Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmemiz gerektiğini' yani kendi İslami kimliğimizle var olmamız gerektiğini ifade ediyor. Allah Resulü saç tıraşına kadar müdahale ediyor. Yani yapmak istediği şey, gerçek manada kendi kimliğiyle var olan bir İslam toplumu oluşturmak."

Program, Mekke'nin fethinin anlatıldığı konuşmalar ve şiir dinletileriyle devam etti.