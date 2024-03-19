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İstanbul'da Lüks Otomobillerin Konsollarını Çalan Şüpheliler Yakalandı

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İstanbul'un farklı ilçelerinde lüks otomobillerin konsollarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine çalışma başlattı ve şüphelileri tespit etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un farklı ilçelerinde lüks otomobillerin konsollarını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye, Çekmeköy ve Esenler'deki 4 otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarlarına yönelik çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, lüks otomobillerin konsollarını çaldığı görülen kişilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüpheliler B.M.B (20) ve İ.Ş'yi (20) Esenler'de yakaladı.

Bu kişilerden İ.Ş'nin 82 suç kaydı bulunduğu ve 6 suçtan arandığı, B.M.B'nin ise bir suç kaydı olduğu saptandı.

Söz konusu büro amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin bir başta otomobille yanına geldikleri araçtan yaptıkları hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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