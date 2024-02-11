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İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu İmalathanesine Operasyon

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü İlçesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Cep telefonu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin 325 kaçak telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü İlçesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Cep telefonu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin 325 kaçak telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Beylikdüzü İstanbul Güvenlik İstanbul Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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