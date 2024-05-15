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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında polis ekipleri, araçları durdurarak kimlik kontrolü ve arama yaparken, uyuşturucu madde bulunan bir kişi hakkında adli işlem başlattı.

İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı.

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Yapılan aramada üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahte plaka kullandığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.

Polis helikopterinin destek verdiği uygulamaya, narkotik köpeği "Ceviz" de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter İstanbul Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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