İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde fırtına ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da lodos fırtınası ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren lodos ve ardından kuvvetli fırtına bekleniyor. AKOM meteoroloji verilerine göre akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Lodos yönlü rüzgarın 11 Kasım Cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetini arttıracağı (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-90km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınanın beraberinde, İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması da öngörülüyor. Fırtına ve yağışlı havanın 12 Kasım Pazar günü sabah erken saatlerden (06: 00) sonra İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. İBB Ekipleri; kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek su baskınları, göllenmeler ve diğer acil durumlara karşı 24 saat esaslı alarm durumuna geçti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşlar da tabela ve çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. - İSTANBUL