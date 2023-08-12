İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İstanbul'da silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide adına sosyal medya hesapları üzerinden para topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 3'ü şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye finansman sağlayan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatmış, 6 kişinin örgüt için sosyal medya platformları üzerinden para topladığı belirlenmişti. Şüphelilerin Sancaktepe, Arnavutköy, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerindeki adreslerine 8 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlenerek şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.