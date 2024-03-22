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İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin deliller bulunduğu belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı verdiği şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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