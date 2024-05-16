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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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