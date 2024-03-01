Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Çocuklara Cinsel İstismar Raporu İddiasıyla Tutuklu Psikiyatristin Yargılaması Devam Ediyor

Güncelleme:

İstanbul'da çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu ile klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, tutuksuz sanıklar Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül katıldı.

Duruşmada bir kısım müşteki ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Ayrıca duruşmaya mağdur olduğunu iddia eden 3 kişi daha katılarak ifade verdi.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin yayın yasağı kararının devam ettiğini bildirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamede ayrıca, Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kasımpaşa Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Antalya adayı kim? 2024 İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal kimdir? TİP Tunceli adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tunceli Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Zonguldak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Yozgat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Yalova adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Yalova Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Van adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Van Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Uşak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Uşak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Bartın adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Bartın Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Trabzon adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Trabzon Belediye Başkan adayı Süleyman Hacıbektaşoğlu kimdir? TİP Tokat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tokat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Tekirdağ adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şırnak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sivas adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sivas Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sinop adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sinop Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title