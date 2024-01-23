İstanbul'da Belediye Başkanları Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

İstanbul'da görev yapan ilçe belediye başkanlarından bazıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Belediye başkanları, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Leylek akını", "Spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" fotoğraflarına oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafını beğenen Turan, " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Abed Zagout'un çektiği "Çaresizlik" isimli kareyi seçti.

Oylamanın ardından fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, kategorilerde yer alan fotoğrafların bir dönem şahitliğini yansıttığını söyledi.

Turan, fotoğraf karelerinin hepsinin arkasında birçok acıyı barındıran hadiseler bulunduğunu ifade ederek, "İnsanlığın geldiği noktayı gösteriyor. Biz, hem iyi fotoğrafları seçmeye çalışıyoruz hem de o döneme şahitlik eden bir şeyi onaylıyoruz." dedi.

Sonraki yıllarda içerik açısından daha güzel fotoğraflar seçmeyi temenni eden Turan, AA'nın oylamasını farkındalık oluşturma anlamında kıymetli bulduğunu kaydetti.

Turan, Gazze'de yaşanan katliama ilişkin, "Tarihin hiçbir döneminde iletişim hiç bu kadar gelişmiş değildi. İletişim bu kadar gelişmişken herkes yapılan katliamları canlı canlı izliyor. Çocuklar öldürülüyor, parçalanıyor. Buna herkes şahitlik ediyor, iletişim çok geliştiği için. Maalesef bunu düzeltecek bir dünya sistemi ortada yok. Bu acı verici bir şey." diye konuştu.

Pendik Belediye Başkanı Cin tercihi yaptı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Leylek akını", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın çektiği "Yanımda ol anne" isimli karesinin beğenen Cin, 2023 yılında acı ve tatlı olaylar yaşadıklarını söyledi.

Oylamadaki fotoğrafların kendileri için geriye dönük bir hafıza tazelemesi sağladığını ifade eden Cin, hayatlarında anlamlı bir kare oluşturduğu için AA'yı tebrik etti.

"AA Gazze'deki gözümüz, Gazze'nin umudu"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye Bakmadan" fotoğraflarını beğendi.

Aynı zamanda Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı da olan Aydın, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz", "Kardeşe son dokunuş" ile "Toz duman" ve Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" isimli fotoğraflarını seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Ahmed ABD Alkawey'in "Masum Teknoloji" ile Sergen Sezgin'in "Kaçış" fotoğraflarını beğenen Aydın, "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Spor" kategorisinde ise Fatemah Bahrami'nin "Engel tanımayan" isimli karelerini tercih etti.

"AA, Gazze'nin üzerindeki dünyanın gözü oldu"

Aydın, çektikleri fotoğraflar nedeniyle AA'nın Gazze'nin umudu olduğunu söyledi.

Gazze'yi ağırlıklı olarak AA'dan takip ettiğini dile getiren Aydın, "Anadolu Ajansının Instagram'da, Gazze'den paylaştığı bir fotoğrafı kendi hikayemde paylaştım. Bir dakika geçmeden 'Sakıncalı içerik taşıdığı için kaldırılmıştır' diye bir mesaj geldi. Bu şartlara rağmen Anadolu Ajansı, Gazze'nin üzerindeki dünyanın gözü oldu. Anadolu Ajansımız, son 50 yıldaki en etkili işlerinden birini gerçekleştirdi. Dünyada tarafsız habercilik, yaşananların aktarılması açısından son derece etkili." ifadelerini kullandı.