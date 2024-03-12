İstanbul'da 30 Milyon TL Değerinde Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da kaçak akaryakıt taşıyan 5 tanker içerisinde, piyasa değeri 30 milyon TL olan toplam 755 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'da kaçak akaryakıtın önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. 4 aylık sürede kaçak akaryakıt taşıyan 5 tanker içerisinde piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 755 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin fadelerinden ve yapılan teknik çalışmalarda araçların yol güzergah bilgileri doğrultusunda Tekirdağ ili Çorlu ilçesindeki bir fabrika tespit edildi. 6 Mart tarihinde Çorlu Organize Sanayi Bölgesinde bir işyerine baskın yapıldı. Operasyonda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılarak işleme tabi tutulduğu ve sonucunda meydana gelen motorin ile benzer özellikteki halk dilinde 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı yapıldığı ve bu ürünlerin yurtdışına gönderilmek üzere bekletildiği tespit edildi. Operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 755 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu sayede devletin yüklü miktarda vergi kaybı önlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.