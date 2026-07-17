D-8 ülkelerinden Türkiye'nin COP31 Başkanlığına tam destek

(ANKARA) - İstanbul'da düzenlenen D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı'nda, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı'nı desteklemek üzere "İstanbul Deklarasyonu" kabul edildi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu deklarasyon, D-8 ülkelerinin uyum, iklim finansmanı, kayıp ve zarar ile adil geçiş başlıklarındaki ortak önceliklerini ortaya koymasının yanı sıra, COP31 öncesinde siyasi ve teknik koordinasyonumuzu daha da güçlendirmesine yönelik ortak irademizi yansıtmaktadır. Aynı zamanda COP31 sürecinde ortak hareket etmemize rehberlik edecek ve D-8 ülkelerinin iklim müzakerelerinde daha güçlü, uyumlu ve yapıcı bir rol üstlenmesine katkı sağlayacak önemli bir siyasi referans niteliği de taşımaktadır" dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin çevre ve iklimden sorumlu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı tamamlandı. COP31 hazırlıklarına ilişkin ortak değerlendirmelerin yapıldığı oturumların ardından üye ülkeler, İstanbul Deklarasyonu'nu oy birliği ile kabul ederek Türkiye'nin COP31 Başkanlığına tam destek verdiklerini açıkladı.

"DEKLARASYON, COP31'DE ORTAK HAREKET ETMEMİZE REHBERLİK EDECEK"

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Bakan Kurum, yapılan değerlendirmeler neticesinde iklim eylemi ve COP31 hazırlıklarına ilişkin İstanbul D-8 Çevre Bakanları Deklarasyonu'nu kabul ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, "Bu deklarasyon, D-8 ülkelerinin uyum, iklim finansmanı, kayıp ve zarar ile adil geçiş başlıklarındaki ortak önceliklerini ortaya koymasının yanı sıra, COP31 öncesinde siyasi ve teknik koordinasyonumuzun daha da güçlendirilmesine yönelik ortak irademizi yansıtmaktadır. Aynı zamanda COP31 sürecinde ortak hareket etmemize rehberlik edecek ve D-8 ülkelerinin iklim müzakerelerinde daha güçlü, uyumlu ve yapıcı bir rol üstlenmesine katkı sağlayacak önemli bir siyasi referans niteliği de taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

D-8 ÇEVRE VE İKLİM İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU KURULMASI KARARI ALINDI

Deklarasyonun ortak öncelikleri yansıtan güçlü bir siyasi irade beyanı olduğuna ve yürütülecek çalışmalarda yol gösterici olacağına dikkati çeken Bakan Kurum, "D-8 Uyum Eylemi Çerçevesi'nde çalışmaların başlatılması ve D-8 Çevre İklim İş Birliği Platformu kurulmasına yönelik toplantımızın da en önemli somut kazanımları arasında yer almaktadır. Ben İstanbul'da oluşturduğumuz sağlam zeminin kasım ayında Antalya'da da düzenleyeceğimiz COP31 müzakerelerine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Orada dünyanın bu kötü gidişatına 'dur' diyecek kararları hep birlikte alacağız. Hep birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN COP31 DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Bakan Kurum D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı kapsamında bir dizi ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Kurum ilk olarak, D-8 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood ile bir araya geldi. Türkiye'nin COP31 Eylem Gündemi'nin ele alındığı görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "D-8 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Sayın Sohail Mahmood ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek D-8 ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Bu sene ev sahipliğini yapacağımız COP31 çalışmalarımıza ilişkin bilgi verdik. Sayın Genel Sekreter'e, COP31 sürecine sunduğu katkılar ve iş birliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM, MISIR VE PAKİSTANLI BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Kurum daha sonra Mısır Arap Cumhuriyeti Yerel Kalkınma Bakanı ve Çevre Bakan Vekili Manal Awad Mikhail ile görüştü. Kurulması öngörülen D-8 Çevre ve İklim İş Birliği Platformu'nun COP31 sürecine katkı sağlanacağını belirten Bakan Kurum, Mısır'ın COP27 tecrübesinin, Afrika ve Arap dünyasındaki yapıcı rolü ve uygulama odaklı iklim yaklaşımıyla bu platforma güçlü katkılar sunacağını dile getirdi. Bakan Kurum görüşmeye ilişkin, "COP31 Eylem Gündemi önceliklerimizi değerlendirirken, Mısır'ın COP27 Dönem Başkanlığı sürecindeki tecrübelerinin ve uygulama odaklı yaklaşımının Antalya'daki zirveye katkıları ele aldık. Şarm El-Şeyh'ten Bakü'ye ve Antalya'ya uzanan süreçte COP Başkanlıkları arasındaki sürekliliğin önemini vurguladık. Bugünkü görüşmemizin Türkiye ile Mısır arasında çevre, şehircilik, yerel kalkınma ve iklim değişikliği alanlarındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum" mesajını paylaştı.

Bakan Kurum son görüşmesini Pakistan İslam Cumhuriyeti İklim Değişikliği ve Çevre Koordinasyonu Bakanı Shezra Mansab Ali Khan Kharal ile gerçekleştirdi. Bakan Kurum görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından "Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü güçlü iş birliğinin, COP31 sürecinde küresel iklim gündeminde ortak ve etkili adımlar atılmasına önemli katkılar sağlayacağını değerlendirdik. Sıfır Atık başta olmak üzere yeni iş birliği alanlarını konuştuk. Pakistan'ın COP31 sürecine vereceği destek ile D-8 bünyesinde üstleneceği yapıcı rolün, küresel iklim hedeflerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA