Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PASTANEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Güncel Haberler

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PASTANEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, akşam saatlerinde konutuna giderken Beylerbeyi'nde durarak pastaneye girdi.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, akşam saatlerinde konutuna giderken Beylerbeyi'nde durarak pastaneye girdi. Erdoğan burada vatandaşlarla çay içerek bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde çalışmalarını bitirdikten sonra akşam konutuna giderken Beylerbeyi'nde mola verdi. Erdoğan, burada pastaneye uğrayarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi ile karşılaşan Erdoğan, çay içerek vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların sevgisi ile karşılaşırken fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi. Erdoğan ilerleyen dakikalarda pastaneden ayrılarak Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title