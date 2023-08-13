İstanbul Beşiktaş'ta restorasyon halindeki yol yalısında çökme: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökmede göçük altında kalarak hayatını kaybeden Atilla Aydın'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı yol yalısının henüz belirlenemeyen nedenle bir kısmının çökmesi sonucu göçük altından ağır yaralı çıkartılan 22 yaşındaki Aydın, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

İstanbul'dan memleketi Trabzon'a getirilen Aydın'ın cenazesi, Çarşıbaşı ilçesi Merkez Eski Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Burunbaşı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aydın'ın aile ve yakınları katıldı.

Aydın'ın stajyer mimar olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi'nde dün restorasyon halindeki 3 katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökme sonucu göçük altında kalan Atilla Aydın hayatını kaybetmiş, Dursun Bayar çevredekilerin yardımıyla kurtarılmıştı.