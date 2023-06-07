İstanbul Bakırköy'de Hayalet Ağ Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Çevre haftası nedeniyle İstanbul Bakırköy açıklarında Hayalet ağ temizliği etkinliği düzenlendi. Dalgıçlar denizden yaklaşık 10 bin metre kara ağ çıkardı. Ağlar geri dönüşüme kazandırılmıştır. Ağların denizde kirliğe neden olduğunu ifade eden İstanbul İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Yavuz Karaca," 2014 yılından bugüne kadar 5 milyon metrekare alanı taradık ve 334 bin70 metre kare ağ denizlerden aldık" dedi.

Temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nce koordine edilen hayalet ağları temizleme etkinliği Bakırköy açıklarında düzenlendi. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı, Kınalıada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı katıldı. Kıyı Emniyeti'ne ait 'Seyit Onbaşı' isimli gemiyle denize açılındı. Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları da denize girerek, yaklaşık 10 bin metre kare hayalet ağ çıkarıldı.

Hayalet ağlar deniz canlıları için ciddi sorun oluşturuyor. Son olarak İstanbul Boğazın'da bir yunus balığının ölmesine neden oluyordu. Jandarma su altı arama kurtarma ekiplerinin hızla müdahalesi ile hayalet ağlardan kurtarılmıştı. 2014 yılından bugüne kadar İstanbul İl sınırlarındaki Marmara ve Karadeniz kıyılarındaki toplam 198 farklı lokasyondan 4 milyon 997 bin metrekarelik alan tarandı. 2014 yılından bu güne kadar 218 adet hayalet ağ 334 bin 70 metrekare ağ ve 4 adet Trol kapısı deniz dibinden çıkarılıp, çıkarılan ağlar geri dönüşüme kazandırılmıştır.

"5milyon metrekare alanı taradık"

2014 yılından bugüne kadar devam eden denizlerdeki terk edilmiş ağların temizlenmesi projesinin devam ettiğini ifade eden İstanbul İl Tarım ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Denizlerimizde çeşitli sebeplerden dolayı terk edilmiş olan ağlar kirliliğe sebep olmaktadır. Bu ağlara kapılan deniz canlıları ölüyor. Bu ağlar deniz ekosisteminde ciddi zararlar meydana getirmektedir. 2014 yılından bugüne kadar 5 milyon metrekare alanı taradık ve 334 bin 70 metrekare ağı denizlerden aldık. Balıkçılarımızla anketler yaparak dalgıçlarımızla ağların yerini tespit ediyoruz. Bu bilgileri bir havuzda toplayıp sonra operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz.

2023 yılında çıkarılan alanlar

İl tarım ve orman müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlü koordinesinde, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığının ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliğinin işbirliğiyle, 03.01.2023 tarihinde Beykoz ilçesi Keçilik Koyu açıklarında bulunan 1 adet trol ağı, 2 adet trol kapısı ve 100 metre halat deniz dibinden çıkarılmıştır. 23.02.2023 tarihinde Fatih Yenikapı açıklarından 2 adet Trol ağı deniz dibinden çıkarılmıştır. 27.02.2023 tarihinde Kalamış Marina açıklarından 5 bin 2 metre fanyalı dip ağı deniz dibinden çıkarılmıştır. 18.05.2023 tarihinde Kınalıada açıklarındaki 2 noktadan 10 bin 500 metrekare gırgır ağı çıkarılmıştır. - İSTANBUL