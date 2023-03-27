İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TRAFİKTE MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ KAMERADA

BAĞCILAR'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bağcılar, Mahmutbey İstoç Yolu'da sürücüsü belirlenemeyen 34 RZ 1750 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerledi. Trafikte tehlikeli şekilde makas atan otomobilin sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Uzun süre bu şekilde giden otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde makas atarak ilerleyen otomobilin, bir başka otomobili sıkıştırdığı daha sonra ani manevra ile sol şeride geçtikten sonra dönüş yaparak uzaklaştığı görüldü.