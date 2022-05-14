İsrail Uçan Arabalar ve Ağır Kargo İha'ları İçin Ar-Ge Çalışmalarına Destek Planı Açıkladı - Haberler

KUDÜS, 14 Mayıs (Xinhua) -- İsrail İnovasyon Kurumu (IIA) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, İsrail devletinin yolcu drone'larının veya "uçan arabaların" geliştirilmesi ve denenmesi için teknoloji şirketlerine mali destek sağlayacağı duyuruldu. İsrail yönetiminin inovasyon projelerine verdiği desteği yönetmekten sorumlu olan IIA'ya göre, devlet desteği araştırma ve geliştirme giderlerinin yüzde 50'sine kadar olacak. Destek, onlarca kilometre boyunca ve saatte 110 km hızla 15 kg'dan fazla yük taşıyabilen ağır kargo insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesi için de verilecek.

Bu adım, 2021 yılının ilk döneminde başlatılan ve insansız hava araçlarının trafiği için bir ulusal rota ağı oluşturmaya çalışan ulusal İsrail Kentsel Hava Hareketliliği İnisiyatifi'nin yeni aşaması anlamına geliyor. Proje kapsamında, Kovid-19 pandemisinde hastanelerin içinde ve hastaneler arasında ilaç ve tıbbi ekipmanın taşınmasına yönelik pilot programın yanı sıra, fast food tipi yiyeceklerin İHA'larla teslimatı için testler şimdiye kadar kentsel alanlarda gerçekleştirildi. IIA'ya göre, yolcu ve ağır kargo İHA'larının testleri, tarımsal ilaçlama, gözlem, fotoğraflama, izleme, gözetleme ve kurtarma gibi alanlara doğru genişletilecek.

Xinhua / Güncel