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İsrail Sınırında Bir Asker Öldü, Bir Asker Yaralandı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında bir askerin öldüğünü, birinin de hafif yaralandığını bildirdi. Olayın ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askeri sayısı 627'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında 1 askerinin öldüğünü, birinin de hafif yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Ran Yavetz isimli bir subayın Gazze sınırında "operasyon kazasında" öldüğü belirtildi.

Olayda bir askerin de hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail basını söz konusu askerin Gazze sınırındaki askeri bir alanda "İsrail'e ait mühimmatın patlaması sonucu" yaralandığını ve olayın soruşturulduğunu yazdı.

Bu olayın ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askeri sayısı 627'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

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