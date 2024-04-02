İsrail saldırılarına rağmen World Central Kitchen, Filistinlilere yardım etmeye devam ediyor

Açlık ve kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunan Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken İsrail saldırılarının hedefi olan insani yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK), doğal afetlerden ve çatışmalardan etkilenen topluluklara gıda sağlıyor.

Merkezi ABD'de bulunan WCK, afet ve krizlerden etkilenenlere taze ve besleyici gıdalar sunuyor.

Faaliyetlerine başladığı 2010'dan bu yana başta kasırga, orman yangını, tsunami, deprem ve yanardağ patlaması gibi doğal afetler ile çatışma kaynaklı insani krizlerden etkilenen bölgelere sıcak yemek temin eden WCK, sağladığı insani yardımlar aracılığıyla, İsrail'in işgal ettiği topraklarından zorunlu göçe tabi tutulan Filistinlilerin yaralarını sarıyor.

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda WCK'nin, Gazze'deki yemek yardım çalışmalarına katılan ve aralarında Batı uyrukluların da bulunduğu 7 personeli hayatını kaybetmişti.

WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de çalışanlarının İsrail ordusunca öldürülmesine ilişkin, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

Gazze'de 60'tan fazla mutfağıyla her gün binlerce öğün yemek pişiriyor

Dünyaca ünlü İspanyol kökenli şef Jose Andres'in kurucusu olduğu, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu WCK, Gazze'nin güneyinde ve orta kesimlerindeki 68 farklı noktada bulunan mutfağıyla, yerinden edilmiş Filistinlilere her gün binlerce öğün yemek pişiriyor.

WCK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kuruluşun, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, kara, hava ve deniz yoluyla ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardım ulaştırdığı ve Gazze'deki halka yaklaşık 42 milyondan fazla öğün sıcak yemek pişirdiği kaydedildi.

Gazze'de başta çocuklar olmak üzere giderek daha fazla insanın açlıktan öldüğü ve durumun giderek kötüleştiği belirtilen açıklamada, WCK'nin, bölgedeki yerel ve uluslararası ortaklarıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırmak için çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bunu yapmaya mecburuz çünkü Gazze'deki durum, 15 yıllık tarihimizde tanık olduğumuz en vahim durum." ifadesi kullanıldı.

İnsani yardımlar karadan, havadan ve denizden Gazze'ye ulaştırılıyor

Açıklamada, kara yoluyla Ürdün üzerinden geçirilen konvoylar ve Ürdün Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarla Gazze'ye 230 binden fazla gıda ulaştırıldığı belirtildi.

Mısır'da görevli personelin, insani yardımları taşıyan kamyonların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişini koordine ettiği kaydedilen açıklamada, kuruluşun, Gazze'de faaliyetlerine başladığı tarihten bu yana gıda ve mutfak ekipmanı taşıyan 1700'ü aşkın kamyonu bölgeye ulaştırdığı aktarıldı.

Öte yandan, açıklamada, martta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işbirliğiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı üzerinden Gazze'ye yapılan ilk deniz sevkiyatında yaklaşık 200 ton pirinç, un ve protein taşındığı belirtildi.

Larnaka Limanı'ndan hareket eden ikinci insani yardım gemisi de dün Gazze sahiline ulaştı.

WCK, aynı zamanda, Haiti'de çeteler arası çatışmalardan etkilenenlere, savaştan etkilenen Ukrayna halkına ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'de kurduğu mutfaklarda depremzedelere sıcak yemek sunmuştu.