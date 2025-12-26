Haberler

İsrail, Batı Şeria'da bir haftada 8 bin ağacı söktü ve 7 milyon dolarlık zarar verdi

Güncelleme:
Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 8 binden fazla zeytin ağacının söküldüğünü ve tarımsal zararların 7 milyon doları bulduğunu açıkladı. Saldırıların, toprakları ele geçirme ve yerel halkı etkileme amacı taşıdığı vurgulandı.

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in bir hafta içinde Batı Şeria'daki saldırıları sonucunda çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere 8 binden fazla ağacın kökünden söküldüğünü belgeleyerek, tahmini zararın yaklaşık 7 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yayınlanan haftalık raporda, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarım sektörünü ve gıda güvenliği kaynaklarını doğrudan hedef aldıkları saldırılarda "ciddi ve hızlı" bir artış yaşandığı belirtildi.

Raporda, aralık ayının üçüncü haftasında gerçekleşen bu saldırıların, toprakları ele geçirmeyi ve asıl sakinlerinden arındırmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarının, Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaştığına dikkati çekilen raporda, ordunun Cenin'in batısındaki Es-Seyletu el-Harisiyye kasabasında 5 bin zeytin ağacı ve Ramallah'ın doğusundaki Turmus Ayya'da da 3 bin ağacı kökünden söktüğü vurgulandı.

Ayrıca tarımsal altyapının da tahrip edildiği belirtilen raporda, 13 su kuyusu ve bir tarım odasının yıkıldığı, sulama şebekelerine zarar verildiği, pompaların çalındığı, 82 arı kovanının imha edildiği ve çeşitli bölgelerde koyunların zehirlendiğinin belgelendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
