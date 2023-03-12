İsrail Polisi Genel Komiseri, Tel Aviv polis şefini görevden alarak hata yaptığını söyledi

İsrail Polisi Genel Komiseri Kobi Shabtai, Tel Aviv'in polis şefini görevden alarak hata yaptığını söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, İsrail Polisi Genel Komiseri Kobi Shabtai'nin " Tel Aviv'in polis şefi Amichai Eshed'in görevden alınması kararı ve zamanlaması konusunda hata yaptım. Şimdi Ombudsman'ın konuyla ilgili vereceği kararı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emriyle, 9 Mart'ta gün boyu yoğun biçimde hükümet karşıtı protestolara sahne olan Tel Aviv'in polis şefi görevden alınmıştı.

İsrail basınına göre, Ben-Gvir, polisi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto eden ve Tel Aviv'deki "Ayalon" başta olmak üzere ana otoyolları defalarca kapatan protestoculara karşı "yeterince sert davranmamakla" suçlamıştı.

Ben-Gvir'in, Tel Aviv polis şefi Eshed'in tutumundan rahatsız olduğu ve polise verdiği emirlerin yerine getirilmemesi düşüncesiyle bu kararı aldığı ifade edilmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde bugün de kitlesel protestolar düzenlendi.

Hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi ile diğer sağ politikalarına karşı on binlerce İsraillinin katılımıyla yaklaşık 2 aydır düzenli kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor.