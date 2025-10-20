Haberler

İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yıkım Tehditi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli 6 aileye ait ev, çadır, depo ve su kuyularının yıkılması için tebligat gönderdi. Yerel meclisin köy planının reddedilmesi sonrası, Filistinliler yıkım tehdidi altında endişe içinde yaşıyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 6 aileye ait ev, çadır, depo ve su kuyularının yıkımına ilişkin tebligat gönderdiği bildirildi.

Mesafir Yatta Köy Meclisi Başkanı Nidal Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli 6 aileye ait 6 çadır, birkaç ev, 5 su kuyusu ve tarım alanlarında hayvan yemlerini depolamak için kullanılan yapıların yıkımına ilişkin tebligat gönderdiğini belirtti.

Yunus, söz konusu tebligatların yerel meclis tarafından geçen ay hazırlanarak sunulan köy ana planının İsrail makamları tarafından reddedilmesinin ardından yapıldığı kaydedildi.

Yunus, köydeki Filistinlilerin her an yıkım yapılabileceği endişesiyle beklenti ve tedirginlik içinde yaşadıklarını dile getirdi.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 1014'ten fazla yıkım operasyonu ve 1288'i meskun, 244'ü ise boş ev olmak üzere 3 bin 679 tesisin yıkılacağına ilişkin 1667 tebligat dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
