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İsrail ordusu Lübnan'da araca hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu belirtilirken, resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halinde bir araca düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, insansız hava aracıyla Sur kentinde yer alan Nakura- Rimadiye beldesi arasındaki kara yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu belirtilirken, resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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