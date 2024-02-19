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İsrail ordusu, on binlerce silah satın alma kararı aldı

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Gazze'de katliama devam eden İsrail ordusu on binlerce silah satın alma kararı aldı. Milyonlarca şekellik ihaleye çıkılacağı belirtilirken, bunun İsrail ordusunun bu zaman kadar yaptığı en büyük ihale olduğu kaydedildi.

İsrail'in, askerler için on binlerce silah satın alma kararı aldığı ve bunun için çok büyük bir ihalenin açılacağı belirtildi. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Eyal Zamir'in, Bakanlığın Tedarik Direktörüne, on binlerce silah satın alımı için talimat verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, on binlerce silah satın alma kararı aldı

İSRAİL ON BİNLERCE SİLAH ALIMI YAPACAK

İsrail'in, askerler için on binlerce silah satın alma kararı aldığı ve bunun için çok büyük bir ihalenin açılacağı belirtildi. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Eyal Zamir'in, Bakanlığın Tedarik Direktörüne, on binlerce silah satın alımı için talimat verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, on binlerce silah satın alma kararı aldı

BU ZAMANA KADAR Kİ EN BÜYÜK İHALE

Silahlı Kuvvetler Planlama Dairesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek milyonlarca şekellik ihalenin, Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerden silah satın almak için gerçekleştirdiği en büyük ihale olduğu vurgulandı. İhalenin, İsrail ordusunun silah stokunu yenileme ve artırma gereksinimi doğrultusunda açılacağına değinilen açıklamada, ABD'den de silah alımının devam edeceği aktarıldı.

İsrail ordusu, on binlerce silah satın alma kararı aldı

İSRAİL'E EN BÜYÜK ASKERİ DESTEK ABD'DEN

İsrail, ABD'den büyük askeri destek alıyor. ABD Başkanı Joed Biden, Aralık 2023'te Yahudi bayramı Hanuka vesilesiyle Beyaz Saray'da düzenlenen kutlama sırasında, "İsrail, Hamas'tan kurtuluncaya kadar Tel Aviv yönetimine askeri destekte bulunmayı sürdüreceklerini" söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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