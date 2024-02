İsrail ordusu, on binlerce silah satın alma kararı aldı

İsrail'in, askerler için on binlerce silah satın alma kararı aldığı ve bunun için çok büyük bir ihalenin açılacağı belirtildi. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Eyal Zamir'in, Bakanlığın Tedarik Direktörüne, on binlerce silah satın alımı için talimat verdiği kaydedildi.

İSRAİL ON BİNLERCE SİLAH ALIMI YAPACAK

İsrail'in, askerler için on binlerce silah satın alma kararı aldığı ve bunun için çok büyük bir ihalenin açılacağı belirtildi. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Eyal Zamir'in, Bakanlığın Tedarik Direktörüne, on binlerce silah satın alımı için talimat verdiği kaydedildi.

BU ZAMANA KADAR Kİ EN BÜYÜK İHALE

Silahlı Kuvvetler Planlama Dairesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek milyonlarca şekellik ihalenin, Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerden silah satın almak için gerçekleştirdiği en büyük ihale olduğu vurgulandı. İhalenin, İsrail ordusunun silah stokunu yenileme ve artırma gereksinimi doğrultusunda açılacağına değinilen açıklamada, ABD'den de silah alımının devam edeceği aktarıldı.

İSRAİL'E EN BÜYÜK ASKERİ DESTEK ABD'DEN

İsrail, ABD'den büyük askeri destek alıyor. ABD Başkanı Joed Biden, Aralık 2023'te Yahudi bayramı Hanuka vesilesiyle Beyaz Saray'da düzenlenen kutlama sırasında, "İsrail, Hamas'tan kurtuluncaya kadar Tel Aviv yönetimine askeri destekte bulunmayı sürdüreceklerini" söylemişti.