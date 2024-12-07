Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

İki kenti daha kaybetti

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

İsrail'in Filistin İşgali ve ABD Desteği Üzerine Fawaz A. Gerges Açıklamalarda Bulundu

İsrail'in Filistin İşgali ve ABD Desteği Üzerine Fawaz A. Gerges Açıklamalarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra Ekonomi Okulu'ndan Profesör Fawaz A. Gerges, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da İsrail'in 57 yıldır Filistin'i işgal ettiğini ve bu durumun Orta Doğu'nun en büyük sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Gerges, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin savaşın devamına katkı sağladığını belirtti.

Londra Ekonomi Okulu (LSE) Uluslararası İlişkiler Profesörü Fawaz A. Gerges, İsrail'in, son 57 yıldır Filistin'i işgal ettiğini belirterek Orta Doğu'daki en büyük sorunlardan birinin, İsrail'in Filistin'e yönelik işgal politikaları olduğunu ifade etti.

TRT'nin "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlediği "TRT World Forum" etkinliğine katılan LSE Uluslararası İlişkiler Profesörü Gerges, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının küresel ve yerel etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in, son 57 yıldır Filistin'i işgal ettiğini ve Filistinlilerin topraklarını çaldığını vurgulayan Gerges, İsrail'in Filistin'in kendi kaderini belirleme hakkını reddettiğini söyledi.

Profesör Gerges, İsrail'in Filistin'e yönelik işgal politikalarının Orta Doğu'nun en büyük sorunlarından biri olduğunu kaydederek Filistinlilere kendi kaderlerini tayin etme hakkı tanınmasının, bu sorunun çözümüne katkı sağlayacağının altını çizdi.

UCM'nin Netanyahu kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin açıklamalarda bulunan Gerges, bu kararı "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Fawaz A. Gerges, İsrail'in Filistinli, Suriyeli ve Lübnanlı sivillerin ölümünden dolayı ilk kez sorumlu tutulduğunu vurgulayarak bu kararın, İsrail'in "cezasızlık kalkanını" kırdığını ifade etti.

İsrail'in ilk kez hesap vermek zorunda kalacağı bir süreçle karşı karşıya olduğunu kaydeden Gerges, "Daha önce İsrail her türlü suçu işleyip cezasız kalabiliyordu ancak UCM, hiç kimsenin, ABD tarafından en çok şımartılan İsrail'in bile hukukun üstünde olmadığı mesajını net bir şekilde vermiş oldu." dedi.

ABD'nin İsrail'e desteği

Profesör Gerges, ABD'nin İsrail'e sağladığı desteğe işaret ederek "ABD, 7 Ekim'den (2023) bu yana İsrail'in savaşını besliyor." dedi.

ABD'nin bu zamana kadar İsrail'e 18 milyar dolar tutarında silah ve mühimmat sağladığını ifade eden Gerges, Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de dahil olmak üzere birçok uluslararası kurumda İsrail'e "kalkan" olduğunu söyledi.

Gerges, ABD'nin İsrail'i korumak amacıyla BMGK'de defalarca veto hakkını kullandığını belirterek ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını düzenleyebilmesi için istihbarat desteği sağladığını da ileri sürdü.

ABD'nin artık "tarafsız bir arabulucu" gibi davranmadığını dile getiren Gerges, "ABD, İsrail'in Gazze'deki savaşında suç ortağıdır. Bu sadece İsrail'in savaşı değil, İsrail'in olduğu kadar (Joe) Biden'ın da savaşıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Ateşkesi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İsrail'deki televizyon kanallarına verdiği mülakattaki konuşmasına işaret eden Gerges, Netanyahu'nun Lübnan'daki ateşkesin, savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini belirtmesinin, savaşı bitirmek istemediği anlamına geldiği şeklinde yorumladı.

Profesör Gerges, İsrail'in Lübnan ateşkesini 20'den fazla kez ihlal ettiğini kaydederek İsrail'in yapmaya çalıştığının, Lübnan'a karşı "tek taraflı bir eylem modeli" yaratmak olduğunu belirtti.

İsrail için savaşın devam ettiğini söyleyen Gerges, İsrail'in eskisi kadar yoğun olmasa da farklı yöntemlerle saldırılarına devam edeceğini dile getirdi.

Gerges, ABD'nin, "İsrail'e yönelik tehditlerin var olduğunu düşünüyorsanız, Lübnan'a karşı tek taraflı saldırılar düzenleyebilirsiniz." şeklinde İsrail'e gizli bir taahhüt vermiş gibi gözüktüğü yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
img

Wanda Nara herkesin önünde yeni sevgilisiyle öpüştü
img

Salatalıklarda büyük tehlike!
img

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.