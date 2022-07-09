İsrail'in cenazesini 7 aydır alıkoyduğu Filistinli son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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İsrail'in cenazesini 7 aydır alıkoyduğu Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

AA - Sarı S. A. Jaradat - Güncel
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden ve ocak ayından bu yana alıkonulan Filistinli Falih el-Ceradat'ın naaşı yüzlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden ve ocak ayından bu yana alıkonulan Filistinli Falih el-Ceradat'ın naaşı yüzlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Ceradat, Batı Şeria'da yer alan Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 17 Ocak'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail makamları, 39 yaşındaki Ceradat'ın hayatını kaybetmesinin ardından el koyduğu naaşını, bu sabah ailesine teslim etti.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenazede İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

AA / Sarı S. A. Jaradat - Güncel

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