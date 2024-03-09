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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Altyapıyı Tahrip Etti ve Ambulansa Ateş Açtı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenleyerek altyapıyı tahrip etti ve Filistin Kızılayına ait bir ambulansa ateş açtı. İsrail'in bölgedeki tarım alanını yerle bir ettiği ve elektrikleri kestiği belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenleyerek altyapıyı tahrip etti ve Filistin Kızılayına ait bir ambulansa ateş açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na gece saatlerinde baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail güçleri arasında olayların çıktığını ifade eden tanıklar, İsrail'e ait buldozerlerin su, elektrik, sabit hat ve kanalizasyon şebekeleri gibi altyapıyı tahrip ettiğini söyledi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin geçtiği Tulkerim'deki bir ana caddenin 1500 metrelik mesafesinin tahrip edildiğini, yol kenarındaki bazı dükkanların da zarar gördüğünü aktardı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun, büyük bir askeri güç ve 4 buldozer eşliğinde Tulkerim kentinin batısına baskın düzenledi.

İsrail güçleri, rastgele ateş açarken, basın mensuplarının görevlerini yapması engellendi.

Haberde ayrıca İsrail'in bölgedeki bir tarım alanının buldozerlerle yerle bir edildiği, Nur Şems Kampı'ndaki su ve elektrik hattının tahrip edildiği ve bölgede elektriklerin kesildiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun kamptaki bir ambulansa ateş açtığı, aracın bir kısmında hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 425 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te bugün 22 Filistinlinin daha gözaltına alındığı ve 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısının 7 bin 490'a yükseldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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