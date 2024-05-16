İsrail, Gazze Şeridi'nde asker konuşlandırmayı artırıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine daha fazla asker konuşlandırılacağını ve saldırıların derinleştirileceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, dün, Refah yakınlarındaki bir bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun "Hamas'a karşı saldırıya devam etmesi" nedeniyle Refah'a daha fazla asker konuşlandırılacağını söyleyen Gallant, saldırıların bölgeye girecek ilave askerlerle devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Gallant, Hamas'ın yeterince mühimmatı olmadığını ve yıprandığını savunarak, "Bu operasyon yoğunlaşacak ve Hamas artık kendini yenileyebilecek bir örgüt değil." iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Refah'a kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Refah'tan şu ana dek yaklaşık 600 bin kişi kaçmak zorunda kaldı.