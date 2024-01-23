İsrail bombardımanlarında 50 Filistinli öldü
Filistinli sağlık kaynakları, İsrail'in Han Yunus kentindeki sığınak merkezlerine düzenlediği bombardımanlarda en az 50 Filistinlinin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını açıkladı.
GAZZE, 22 Ocak (Xinhua) -- Filistinli sağlık kaynakları Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki sığınak merkezlerine yönelik İsrail bombardımanlarında en az 50 Filistinlinin öldürüldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.