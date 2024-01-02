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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 26 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail güçlerinin 26 kişiyi daha gözaltına almasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 936'ya yükseldi.

İsrail güçlerinin 26 kişiyi daha gözaltına almasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 936'ya yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, El-Halil, Doğu Kudüs, Ramallah, Kalkilya, Nablus, Eriha ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği baskınlarda 2 kadın ve bir yaralının da aralarında bulunduğu 26 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 936'ya çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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