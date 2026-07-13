İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir Filistinlinin daha evini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde bir Filistinliye ait evi yıktı, Doğu Kudüs'te ise daha önce yıkılan başka bir evin enkazını kaldırdı.

Selfit'in batısındaki Kefr ed-Dik beldesinde yıkılan evde yaşayan Hasan el-Karinavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde eve baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail askerlerinin, yıkım işleminden önce ailesinden evi derhal boşaltmasını istediğini aktaran Karinavi, eşyalarını ve temel ihtiyaçlarını çıkarabilmek için bir veya iki günlük süre talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini belirtti.

Karinavi, İsrail güçlerinin bazı temel eşyaları evden çıkararak dışarı attığını, kendisi, eşi ve çocuklarının ise zorla evden çıkarıldığını ifade etti.

Evlerini kaybetmelerinin ardından komşularından birinin evine sığındıklarını kaydeden Karinavi, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 5 kişilik ailesinin evsiz kaldığını dile getirdi.

Karinavi, yıkıma rağmen topraklarında kalmaya devam edeceklerini ve bölgeden ayrılmayacaklarını vurguladı.

Doğu Kudüs'te daha önce yıkılan evin enkazına müdahale

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail belediyesine ait ekip ve iş makinelerinin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Ekiplerin, Filistinli Muhammed eş-Şimaliyye'ye ait daha önce yıkılan evin enkazında, "yıkım işlemini tamamlama" gerekçesiyle hafriyat çalışması yaptığı kaydedildi.

İki daireden oluşan evin sahibinin, İsrail belediyesinin "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yaptığı baskı sonucu evini kendi imkanlarıyla yıkmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail belediyesinin, Filistinlilerin evlerini kendi imkanlarıyla yıkmasının ardından dahi "enkazın kaldırılması ve işlemlerin tamamlanması" bahanesiyle bölgeye müdahale ettiği ifade edildi.

Bu uygulamanın Filistinli ev sahiplerine ek mali yük ve yüksek para cezaları getirdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu politikanın Filistinlileri ekonomik olarak yıpratmayı ve üzerlerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre bu sürede Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.