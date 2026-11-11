İsrail Başbakanlık Ofisi, 4 milyar dolarlık yardımın kademeli azaltılacağını savundu

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İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağı yönündeki açıklamasının aksine, yardımların kademeli olarak azaltılacağını savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 1996'da 1.2 milyar dolarlık Amerikan mali desteğinin kademeli olarak sonlandırılacağını söylediği ve bunun gerçekleştiği ileri sürüldü.

Netanyahu'nun 1996'dan 30 yıl sonra bu sene " İsrail'in ABD askeri yardımını kademeli olarak sonlandırabilecek bir ekonomiye sahip olduğunu" kaydettiği belirtilen açıklamada, Trump'ın ifadelerinin aksine yardımların kademeli olarak sonlandırılacağına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail ve ABD'nin yardımdan ortaklığa adım attığı, bunun Netanyahu ile Trump'ın ortak adımı olduğu öne sürüldü.

"Artık İsrail'e para vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

Kaynak: AA