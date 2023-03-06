İsrail Başbakanı yedek askerlerin eğitime katılmayı reddetmesini 'varoluşsal tehdit' diye niteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yedek askerlerin, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelerini gerekçe göstererek ordudaki talimlere katılmayı reddetmesinin "varoluşsal tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Netanyahu, Yahudilik için kutsal Purim Bayramı nedeniyle katıldığı programda konuştu.

İsrail ordusuna bağlı aralarında savaş pilotları, siber güvenlik uzmanları gibi birliklerin yer aldığı yedek askerlerin hükümetin yargı düzenlemelerini gerekçe göstererek eğitimlere katılmayı reddetmesine değinen Netanyahu, "askeri görevi reddetmenin mümkün" olmadığını, bunun İsrail için "varoluşsal tehdit" oluşturduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı, "Bu toplumda protestoya yer var, fikir ayrılıklarına yer var ama görevi reddetmeye yer yok." diye konuştu.

Görevi reddeden askerlerden yanıt

Bu arada Ynet internet sitesinin haberine göre, hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkarak eğitimlere katılmayı reddeden yedek askerler yaptıkları ortak açıklamada Netanyahu'ya tepkilerini dile getirdi.

Yedek askerlerin açıklamasında, "Sen bir diktatörlük darbesi yürütürken bize ulusal birlik hakkında yalan söyleme, bizi asi ve ulusal tehdit olarak gösterme. Bir diktatörlükte hizmet etmek için gönüllü olmayacağız." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunda görev yapan 37 yedek savaş pilotu, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine tepki amacıyla 8 Mart'ta eğitime katılmayacaklarını bildirmişti.

İsrail basını ayrıca İsrail ordusunun hayattaki tüm hava kuvvetleri komutanlarının Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a "ülkedeki gelişmelerle ilgili endişelerini dile getiren" ve savaş pilotlarının adımlarını destekleyen bir mektup gönderdiğini geçmişti.

Aynı şekilde, İsrail ordusu siber kuvvetlerine bağlı aralarında albay, yarbay ve tümgenerallerin yer aldığı 150 kadar personelin, yargı düzenlemesi durdurulmazsa bir sonraki eğitimlere katılmayacağı bildirilmişti.

İsrail ordusundaki farklı kuvvet ve birliklerden bazı yedek askerler de yargı düzenlemesine karşı eğitimlere katılmayacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

İsrail ordusu ve istihbarat gibi güvenlik bürokrasisinden muvazzaf ve emeklileri temsil eden gruplar farklı zamanlarda Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı ortak açıklamalar yayımlamış, bazıları yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolara katıldıklarını duyurmuştu.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin yargı düzenlemesinde uzlaşının "yakın" olduğunu belirtmişti. Buna karşın muhalefet liderleri hükümetin düzenlemeye ilişkin yasama sürecini durdurmadan müzakereleri reddettiklerini açıklamıştı.

Ülkede 9 haftadır her cumartesi Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı kitlesel gösteriler düzenleniyor.

Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katılıyor.