İsrail Başbakanı Bennett, "bayrak yürüyüşünün" rotasında değişiklik yapılmayacağını açıkladı - Haberler

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenleyeceği "bayrak yürüyüşünün" işgal altındaki Doğu Kudüs'teki rotasında değişiklik olmayacağını söyledi.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Bennett 29 Mayıs'ta düzenlenecek bayrak yürüyüşü ile ilgili Kamu Güvenlik Bakanı, Polis Genel Komiseri, Polis Teşkilatı Kudüs Bölge Sorumlusu, Başbakanlık Askeri Sekreteri ve bazı üst düzey yetkililerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bennett, bayrak yürüyüşünün güvenli bir şekilde yapılması için polisin hazırlıkları, istihbarat çalışmaları, sahadaki güçlere yapılan takviyeler konusunda bilgi aldı.

Bennett, bayrak yürüyüşünün onlarca yıl önce nasıl yapıldıysa aynı şekilde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki belirlenen rota üzerinden yapılacağını kaydetti.

Filistin yönetimi ve Hamas yürüyüşün güzergahı konusunda uyardı

Hamas ve Filistin yönetimi, İsrail'i, fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşünün" Doğu Kudüs güzergahına izin verilmesi konusunda uyarmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 22 Mayıs'ta, İsrail'in, fanatik Yahudi yerleşimcilerin provokatif "bayrak yürüyüşünün" işgal altındaki Doğu Kudüs güzergahına izin vermesinin birtakım sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, " İsrail, Eski Kudüs'te yürüyüş gerçekleştirme konusunda ısrar ederek, Filistin halkının ve liderliğinin direniş ve meydan okuma konusundaki kararlılığını bir kez daha hafife alıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Geçen yılki yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

AA / Güncel