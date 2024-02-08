İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ramallah'ın batısındaki Kefer Ayn beldesinde yaklaşık iki hafta önce İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan Muhammed Halil el-Bergusi kurtarılamadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 386'ya yükseldi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Damir İnsan Hakları Kuruluşunun dün yaptığı ortak açıklamada, işgal altındaki bölgede, 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 6 bin 900'e yükseldiği belirtilmişti.