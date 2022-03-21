Isparta'da tren raylarının cıvata ve somunlarını çalan 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Isparta'da tren raylarının cıvata ve somunlarını çalan 3 kişi gözaltına alındı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da tren raylarının cıvata ve somunlarını çalan 3 kişi gözaltına alındı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde tren raylarının bağlantı somun ve cıvatalarını çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

KEÇİBORLU, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde tren raylarının bağlantı somun ve cıvatalarını çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Isparta-İzmir tren hattındaki raylardan somun ve cıvataların söküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliler S.S, M.A. ve E.A'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Yaklaşık 60 ray bağlantı somunu ve cıvatası çaldıkları belirlenen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Keçiborlu, Jandarma, Isparta, Güncel, Haberler

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