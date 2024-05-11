Isparta'da motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Isparta'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Elif Metiner, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan sürücü tutuklandı.
Isparta'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
R.K'nin kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosikletin Modernevler Mahallesi'nde 2 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Elif Metiner, Isparta Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Metiner'in cenazesi ailesine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü R.K. tutuklandı.
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosikletin Metiner'e çarpması ve genç kızın savrulması yer alıyor. ???????
Jandarma personeli olduğu öğrenilen R.K. idaresindeki 32 FJ 498 plakalı motosiklet, 2 Mayıs'ta Modernevler Mahallesi 102 Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e çarpmıştı. Metiner, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.