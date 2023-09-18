Isparta'da Camilerden Musluk Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı
Isparta'nın Yalvaç ve Gelendost ilçelerinde, camilerden çalınan 33 adet muslukla ilgili şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda çalınan muslukların bir kısmı geri dönüşüm firmalarında bulundu.
Isparta'nın Yalvaç ve Gelendost ilçesinde, camilerden 33 adet musluk çalan şüpheli tutuklandı.
Gelendost ilçesi Bağıllı köyündeki caminin abdest alma yerinden 15 Eylül tarihinde 8 adet musluk çalınması ve yine aynı tarihte Yalvaç ilçesi Yağcılar köyündeki camiden 6 adet, Eski Sanayi mahallesindeki cami şadırvanından 9 adet, Zafer mahallesindeki caminin abdest alma yerinden 10 adet musluğun çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç- Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen V.S., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan musluklardan 18'i Isparta merkezde bulunan geri dönüşüm firmalarında ele geçirildi. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen V.S çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA