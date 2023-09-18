Isparta'da Camilerden Musluk Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ve Gelendost ilçelerinde, camilerden çalınan 33 adet muslukla ilgili şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda çalınan muslukların bir kısmı geri dönüşüm firmalarında bulundu.