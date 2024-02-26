Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Tartışma sonucunda askerin babası bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 4540 Sokak'ta asker H.A ile M.Y arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Olayda kavgayı ayırmak isteyen askerin babası H.A, M.Y. tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.A'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli M.Y. ise gözaltına alındı.