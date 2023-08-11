Isparta'da 3 kişi daha gözaltına alındı

Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi öldüren Hayrettin Tekeli'nin yanı sıra 2 kardeşi ile oğlu da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Hayrettin Tekeli'nin yanı sıra 2 kardeşi ile oğlu da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Jandarma, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta),