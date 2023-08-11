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Isparta'da 3 kişi daha gözaltına alındı

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Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi öldüren Hayrettin Tekeli'nin yanı sıra 2 kardeşi ile oğlu da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Hayrettin Tekeli'nin yanı sıra 2 kardeşi ile oğlu da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye getirildi. Jandarma, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Uğur - Güncel

Jandarma Isparta Güncel Haberler

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