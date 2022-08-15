İspanya'nın Cadiz Körfezi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem İspanya'nın güneyindeki Cadiz Körfezi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İspanya'nın güneyindeki Cadiz Körfezi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ulusal Coğrafya Enstitüsünden yapılan açıklamada, yerel saatle 22.20'de (TSİ 23.20) meydana gelen depremin yerin 62 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Endülüs özerk yönetimi yetkilileri de Cadiz ve Huelva kentleri çevresinde hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını duyurdu. Güncel AA / Şenhan Bolelli İspanya Cadiz Güncel Haberler

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