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İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde dört siyasi partinin başbakan adayı televizyonda tartışarak, farklı ideolojilerde ülke geleceğine ilişkin programlarını anlattı.

İspanya'da 8 yıldır Başbakan olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, son 4 yıldır koalisyon hükümetinin küçük ortağı Geniş Cephe ittifakının lideri Ada Colau, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağcı Vox partisi lideri Santiago Abascal ilk kez televizyon ekranlarında karşı karşıya geldi.

Televizyon Akademisinin Madrid'deki stüdyosunda gerçekleşen ve ulusal televizyonların büyük bölümünde ortak canlı yayımlanan tartışmada, İspanyolların çözüm bekleyen öncelikli meseleleri konut krizi ve göçmen sorunu ile dış politikada İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Fas ile yaşanan sorunlar öne çıktı.

Sanchez'den İspanyol sağı ve aşırı sağa Trump ve Milei benzetmesi

Başbakan Sanchez, "ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ülkelerinde yaptıklarını PP ve Vox'un İspanya'da yapmak istediğini" savunarak, İspanyol seçmenleri aşırı sağa karşı uyardı.

Sanchez, "Önümüzdeki seçimlerde İspanyolların önünde iki yol var. Gerileme ya da ilericilik. İspanyol hükümeti gerilemeyi temsil eden, kamu politikaları söz konusu olduğunda ellerinde makas ve elektrikli testere bulunanların (Javier Milei'nin Elon Musk'a elektrikli testere hediye etmesine atfen) eline bırakılmamalı. Biz ilerici, modern, Avrupalı bir iktidar yürüttük ve bunu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Sosyalist lider, "Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımı sürerken, PP'nin iktidarda olduğu ve Vox'un alkışladığı Madrid özerk yönetim hükümetinin İsrail hükümetine onur madalyası vermesi utanç vericidir. Siyasi tavırları belli ama bunlarda insanlıktan eser yok." diye konuştu.

Sanchez, sağ görüşlü PP lideri Feijoo'nun İsrail'in Gazze'de yaptıklarını "katliam" olarak tanımlamasını keserek, "Bu bir soykırımdır, soykırım." diye düzeltti.

Muhalefetteki sağ ve aşırı sağın bu yasama döneminde sadece "yanlış haberler, yalanlar ve hakaretlerle gündeme geldiğini" iddia eden Sanchez, İspanya'nın Avrupa'da en fazla büyüyen ekonomi olduğunu savundu.

Vox lideri Abascal'ın göçmenlerle ilgili sözlerine "Beni sadece korkutmuyor aynı zamanda üzüyor." diye karşılık veren Sanchez, Uluslararası Af Örgütünün PP ve Vox'un seçim programındaki 57 maddeyi insan hakları için "tehlikeli" gördüğünü aktardı.

Partisini ve ailesini zor durumda bırakan yolsuzluk vakalarına da değinen Sanchez, "Sıfır yolsuzluk diye bir şey yok ama yolsuzluğa karşı sıfır tolerans var." ifadesini kullandı. Sanchez, tüm yolsuzluk iddialarına karşı harekete geçtiklerini ve sorumluları partisinden uzaklaştırdıklarını söyledi.

Feijoo, göç krizi, tren kazaları, yolsuzluk vakaları ve fiyat artışlarından hükümeti sorumlu tuttu

Anketlerde önde gösterilen, ana muhalefet lideri Feijoo ise Sebte'deki göç krizinden, bu yıl içinde meydana gelen iki büyük hızlı tren kazasından, PSOE içindeki yolsuzluk vakalarından ve fiyat artışlarından Sanchez'i sorumlu gösterdi.

Sanchez'in "tüm yasama döneminde devlet bütçesini hiçbir yıl meclise sunamayan tek başbakan olarak hatırlanacağını" iddia eden Feijoo, "Sayın Sanchez hiçbir yanıt vermiyor. Sadece kaçıyor. Oysa İspanya'nın gerçek yanıtlara ihtiyacı var. Ben buna karşılık dürüstlük, nezaket ve yetkin bir yönetim sunuyorum." şeklinde konuştu.

Feijoo, iktidara gelmeleri halinde 1 milyon yeni konut inşa etme, vergi indirimi yapma ve devletin üst kademesindeki yönetimde kesintiler yapma vaatlerini tekrarladı.

Abascal, ülkedeki sorunların nedeninin düzensiz göçmenler olduğunu savundu

Diğer başbakan adaylarından aşırı sağcı Vox partisi lideri Santiago Abascal, konuşmasının büyük bölümünde ülkedeki sorunların ana kaynağı olarak göç sorununu gösterdi.

Başbakan Sanchez için "bir numaralı halk düşmanı" ifadesini kullanan Abascal, Sebte ve Kanarya Adaları'nın "göçmen işgali altında" olduğunu ve konut krizinin, eğitim ve sağlık sorunlarının, orta sınıfın gerilemesinin arkasındaki temel etkenin İspanya'ya gelen düzensiz göçmenler olduğunu ileri sürdü.

"İspanya gibi bir ülkeye son 5 yılda 6 milyon göçmen girmesinin kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Abascal, Sağlık Bakanlığının Arapça yayımladığı bir kitabı gösterip, "İspanyolların paraları nereye kullanılıyor, görün. Sanchez siz İspanyol olmayanlara çok cömert İspanyollara ise eli sıkısınız." dedi.

Vox lideri, Geniş Cephe lideri Ada Colau'nun tüm ısrarlarına rağmen "kadına yönelik şiddet vakalarını kınamaktan" kaçındı.

Tek kadın aday Colau, özellikle kadın seçmenlerin oyuna talip oldu

Son olarak, sol ve komünist görüşlü partilerin ittifakı Geniş Cephe'nin lideri Colau ise tek kadın başbakan adayı olduğunu hatırlatarak, özellikle kadın seçmenlerin oyuna talip oldu.

Eski Barselona Belediye Başkanı olan Colau, İspanya'da sosyal eşitsizliğin büyüdüğüne ve orta sınıfın her yıl daha da küçüldüğüne dikkati çekerek, vergilerin zenginlerden daha çok yoksullardan ise daha az alınmasını savundu.

Tartışma sırasında Sanchez ve Feijoo, Avrupa Merkez Bankasının yeni başkanı olacağı açıklanan eski İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos'u, bu görevde olacak ilk İspanyol olmasından dolayı kutladı.

Siyasi liderler arasında Dünya Kupası organizasyonu tartışması

Bu arada, 2030 Dünya Kupası'nı İspanya'nın Portekiz ve Fas ile birlikte düzenleyecek olması siyasi liderler arasında da tartışmalara neden oldu.

PP lideri Feijoo, Dünya Kupası final maçının İspanya yerine Fas'ta oynanması halinde İspanya'nın organizasyondan çekilmesini, aynı tavrı bir kez daha seçilmesi halinde Sanchez'in de göstermesi gerektiğini öne sürdü.

Sanchez ise "Ben Atleticoluyum. Metropolitano'da (Atletico Madrid'in stadı) olmasını isterim ama olması gerektiği gibi final Bernabeu'da (Real Madrid'in stadı) olacak." diyerek, Fas ile ilgili tartışmalara girmekten kaçındı.

Aşırı sağcı lider Abascal ise Sebte'deki göçmen krizinden dolayı Dünya Kupası'nda "İspanya'nın Fas ile hiçbir işbirliği yapmaması gerektiğini" savundu.

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde ülkede yayımlanan anketlerin büyük çoğunluğu, PP'nin birinci parti çıkacağı ve Vox ile birlikte iktidara gelecek meclis çoğunluğunu elde edeceği tahmininde bulundu.

Kaynak: AA