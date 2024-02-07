Üye Girişi
Haberler

İspanya'da çiftçilerin protestoları trafiği felç etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İspanya'da çiftçilerin organize ettiği protestolar ülke genelinde yolların kapatılmasıyla trafiği felç etti. Çiftçilerin talepleri destek bulurken, hükümet çiftçilere yardım ve düzenlemeler yapacağını açıkladı.

İspanya'da protestolarını son iki gündür artırarak devam ettiren çiftçiler, ülke genelinde çok sayıda yolu kapatıp trafiği felç etti.

Çiftçilerin sosyal medya gruplarından mesajlaşarak organize ettiği protestolar ülkedeki 17 özerk yönetim bölgesinin 10'unda etkili oldu.

Ülke genelinde 27 binden fazla traktörün yollara döküldüğü protestoların en güçlüsü Barselona, Zaragoza, Murcia, Ciudad Real, Castellon, Cadiz, Toledo, Valladolid, Vitoria, Logrono kentlerinin çevresinde görüldü.

Bazı yollarda 20 kilometreye kadar araç kuyruklarının oluşmasına neden olan protestolarda, yollarda ateş yakan ve izinsiz gösteri yapan çiftçiler ile jandarma ve ulusal polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Katalonya'da yaklaşık 1000 kadar traktörle Barselona'ya giren çiftçiler, özerk yönetim hükümeti yetkilileriyle görüştü.

İspanya Ulusal Ulaştırmacılar Derneği de yaptığı açıklamada, çiftçilerin grevinden dolayı 80 binden fazla kamyonun yollarda kaldığını duyurdu.

Hükümet çiftçilere destek veriyor

Öte yandan, İspanya'da sol azınlık hükümeti, çiftçilerin "haklı talepleri" olduğunu ve onları desteklediklerini açıkladı.

Hükümet, ülkedeki 140 bin kadar çiftçiye 269 milyon avroluk olağanüstü yardım başlatacağını ve Avrupa Birliği Komisyonunca alınan 2030 yılına kadar pestisit kullanımının yarı yarıya azaltılması kararını gözden geçireceğini bildirdi.

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, gıda zinciri yasasını güçlendirmeyi ve ithalatta karşılıklılık uygulamayı taahhüt etti.

Verilen vaatlerden henüz ikna olmayan ve eylemlerini sürdüreceklerini kaydeden tarım sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar, isteklerini şöyle sıraladı:

"AB tarım politikalarında esneklik yapılması, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesi, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılması, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesi, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesi."

Kaynak: AA / Güncel

Barselona Hükümet İspanya Ulaşım Tarım Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İddaa'da uzatmalar dahil mi? İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 27 Mart hangi burç? 27 Mart doğum tarihi olanların burcu hangisidir? 27 Mart burcunun adı ne? Rüyada küpe görmek, küpe takmak ne anlama geliyor? Rüyada altın küpe görmek, rüyada gümüş küpe görmek, inci küpe görmek nedir? Falda ördek görmek nedir? Falda ördek çıkması ne anlama gelir? Rüyada bahçe görmek anlamı nedir? Rüyada yeşil bahçe görmek nedir? Rüyada bahçeli ev görmek ne anlama gelir? Zamir (Adıl) nedir? Zamir türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi, İBB aday olmayacak mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bugün Survivor ödül oyununu kim kazandı, 7 Şubat Çarşamba ödül ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title