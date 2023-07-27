İspanya'da Büyük Kanarya Adası'nda Orman Yangını: Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

İspanya'nın Büyük Kanarya Adası'ndaki Cortijo de Huertas belediyesi yakınlarında çıkan orman yangını sonucunda yüzlerce bölge sakini ve yaz kampına katılan 100 çocuk tahliye edildi. Yangın devam ederken, bölgedeki üç yol trafiğe kapatıldı. Bu, son günlerde Kanarya Adaları'nı etkileyen ikinci büyük orman yangını oldu.

İspanya'nın Büyük Kanarya Adası'ndaki Cortijo de Huertas belediyesi yakınlarında Pazartesi günü çıkan orman yangınının ardından yüzlerce bölge sakini ve yaz kampına katılan 100 çocuk tahliye edildi.

Yangın Çarşamba günü de devam etti.

Yerel hükümet yaklaşık 200 hektarlık bir alanın yangında kül olduğunu doğrularken, Kanarya Adaları grubundan yaklaşık 100 itfaiyecinin yanı sıra dokuz uçak ve helikopter de yangını söndürmek için seferber edildi.

İspanyol Sivil Muhafızları, adanın Pico de Nieves bölgesi sakinlerinin yanı sıra Cuevas Blancas belediyesinde yaşayan 240 kişiyi tahliye etti.

Bölgedeki üç yol da trafiğe kapatıldı.

Bu yangın, son günlerde Kanarya Adaları'nı etkileyen ikinci büyük orman yangını oldu. Geçtiğimiz hafta da yakınlardaki La Palma adasında 3.500 hektarlık bir alan yanmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)