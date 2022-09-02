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İsmail Kahraman gazeteci Altaylı'dan şikayetçi oldu

Güncel Haberler

İsmail Kahraman gazeteci Altaylı'dan şikayetçi oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan Vekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sunduğu televizyon programı ve internet sitesinde kaleme aldığı yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı'dan şikayetçi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkan Vekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sunduğu televizyon programı ve internet sitesinde kaleme aldığı yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı'dan şikayetçi oldu.

Kahraman'ın avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Altaylı'nın 29 Ağustos 2022'de yayınlanan televizyon programdaki konuşması ile aynı tarihte internet sitesinde kaleme aldığı yazıya yer verildi.

Kahraman'ın Rize'de yaptığı konuşmanın bir bölümünün olduğundan farklı aktarılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürülen dilekçede, Altaylı'nın söz konusu televizyon programı ve yazıda Kahraman hakkında tamamen gerçek dışı ifadeler kullandığı belirtildi.

Her iki yayında Kahraman'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide eden sözlerle eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak hakaret ve ithamlarda bulunduğu savunulan Altaylı hakkında "hakaret" suçundan dava açılması talep edildi.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Yüksek İstişare Kurulu İsmail Kahraman Fatih Altaylı Güncel Haberler

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