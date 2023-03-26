İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın iftarında sivil toplum temsilcileri bir araya geldi

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Berlin'de iftar programı düzenledi.

IGMG Berlin Bölgesi'nin düzenlediği iftar programına Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, IGMG Tanıtma Başkanı Selçuk Çiçek ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Şen, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere işaret ederek, "Dünya çapında yüreği Türkiye ile atan herkes bundan gerçekten büyük bir şekilde etkilendi. Ebetteki o bölgedeki acımız büyük ama bu acıyı bizler de yüreğimizde, doğrudan kendi içimizde sizlerle birlikte hissettik." dedi.

Şen, dünyanın her yerindeki Türk toplumunun omuz omuza vererek depremzedelere yardım ulaştırmak için faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, Almanya'daki Türk toplumuyla gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacağını anımsatan Şen, Almanya'da da vatandaşların oy kullanabilmesi için Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin ve ülkedeki 13 başkonsolosluğun çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Şen, seçmen kayıtlarının askıya çıktığını dile getirerek, "Bulunduğumuz aşamada Almanya'daki tüm vatandaşlarımızdan, tüm seçmen vatandaşlarımızdan adres kayıtlarını kontrol ettirmelerini, seçmen olarak Almanya'da yurtdışı seçmen olarak kayıtlı bulunduklarını bir kez daha teyit etmelerini özellikle rica ediyoruz. Bu çok zor bir işlem değil. İnternet üzerinden yapılabilen bir işlem. Eğer adres kaydınız doğru değil ise de bu durumda Almanya'daki başkonsoloslarımıza başvurarak adres kayıtlarınızı düzeltiniz." diye konuştu.

Şen Avrupa'da yeniden yükselmeye başlayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile bunun çok tehlikeli tezahürü olarak görülen İslam ve Müslüman karşıtlığıyla en kuvvetli bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. "Aşırı sağcılıkla mücadele çok önemlidir." diyen Şen, bu konuda kendisine düşen her türlü göreve hazır olduğunu kaydetti.

IGMG Tanıtma Başkanı Çiçek de kısa süre önce Hatay'da bulunduğunu belirterek oradaki insanların selamını ve duasını iletmek istediğini söyledi.

Çiçek, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Bu afetin büyüklüğü kadar dayanışmamız da büyüktü. Bu afetin büyüklüğü kadar ortaya koymuş olduğumuz birlik ve beraberliğimiz de büyüktü. Bu afetin büyüklüğü kadar kenetlenmemiz de büyüktü. Devletimizle, Büyükelçiliğimizle, Başkonsolosluğumuzla, STK'larımızla, derneklerimizle bir araya geldik ve çok güçlü bir şekilde tarihte eşi ve benzeri çok ender rastlanacak birliktelikle bu afete karşı en güzel cevabı vermeye çalıştık. Özellikle sizlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.