İslahiye'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programa, ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar, şiirler ve İstiklal Marşı oratoryosu yer aldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Yeşilyurt Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Mehmet Soylu, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Kadir Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Jandarma Bölük Komutanı Vahdet Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Soylu'nun günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmasının ardından şiirler okundu.
İstiklal Marşı'nın yazılışının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından, İstiklal Marşı oratoryosu sunuldu.