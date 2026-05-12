İSKİ'den "10 Metreküp Su Tüketimi 563 Tl" İddiasına Yalanlama: 10 Metreküp Su Tüketimi 458,28 Tl

(İSTANBUL) İSKİ, bazı basın - yayın organları ile sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Su faturalarını elektrik faturaları ile karşılaştırılması yapılarak İstanbul'da suyun elektrikten daha pahalı olduğuna dair çıkan haberlerle ilgili "Kamuoyuna yansıtılan 10 metreküp su tüketiminin 563 TL olduğu yönündeki iddia gerçeği yansıtmamakta olup, İnsani Su Hakkı indirimi dikkate alındığında aynı tüketim miktarı için oluşan toplam tutar 458,28 TL olmaktadır" dedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Su faturalarını elektrik faturaları ile karşılaştırılması yapılarak İstanbul'da suyun elektrikten daha pahalı olduğuna dair çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu satırlara yer verildi:

"İDDİALAR, KAMUOYUNA YANILTICI BİL ALGI OL U ŞTURULMASINA DAYANMAKTADIR"

"Bazı basın - yayın organları ile sosyal medya mecralarında, İdaremize ait su faturalarının elektrik faturaları ile karşılaştırılması yapılarak, su faturalarına fahiş zam uygulandığı ve İstanbul'da suyun elektrikten daha pahalı olduğu yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Su fiyatlarına ilişkin söz konusu iddialar, rakamların bağlamından koparılarak kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturulmasına dayanmaktadır. 2560 sayılı Kanun gereği su ve atık su tarifeleri; yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları, doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları esas hesaplanmakta ve İSKİ Genel Kurulu tarafından belirlenmektedir. Söz konusu iddialarda yer alan 2026 yılı için 563 TL tutarındaki örnek faturaya ilişkin hesaplama, güncel tarife kalemleri ve indirim uygulamaları dikkate alınmadan yapılmıştır. Ayrıca elektrik faturası karşılaştırmaları ise 2026 yılı Ocak ayı elektrik birim fiyatları esas alınarak oluşturulmuştur."

"10 m³ SU TÜKETİMİNİN 563 TL OLDUĞU YÖNÜNDEKİ İDDİA GERÇEĞİ YANSINMAMAKTA"

2026 yılı Ocak ayı tarifelerine göre bir konut abonesinin 10 m³ su tüketimine ilişkin hesaplama aşağıdaki şekildedir:

Su birim fiyatı: 35,26 TL

Atık su birim fiyatı: 17,62 TL

Hesaplama:

Su bedeli: 10 m³ × 35,26 TL = 352,60 TL

Atık su bedeli: 10 m³ × 17,62 TL = 176,20 TL

Toplam su ve atık su bedeli: 352,60 TL + 176,20 TL = 528,80 TL

İnsani Su Hakkı indirimi: 2 m³ × 35,26 TL = 70,52 TL

Nihai fatura tutarı: 528,80 TL - 70,52 TL = 458,28 TL

Dolayısıyla kamuoyuna yansıtılan "10 m³ su tüketiminin 563 TL olduğu" yönündeki iddia gerçeği yansıtmamakta olup, İnsani Su Hakkı indirimi dikkate alındığında aynı tüketim miktarı için oluşan toplam tutar 458,28 TL olmaktadır. Bu durum, geçmiş dönem ile güncel dönem arasında yapılan kıyaslamanın eksik veriler üzerinden oluşturulduğunu ve karşılaştırmanın sağlıklı olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. İdaremize ait su ve atık su birim fiyatları kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde yayımlanmakta olup, güncel tarifelere İSKİ resmi internet sitesi üzerinden erişilebilmektedir.

VATANDAŞIN ÖDEDİĞİ ELEKTRİK FATURALARIN ÖNEMLİ BİR KISMI MERKEZİ BÜTÇEDEN KARŞILANMAKTA"

Öte yandan su ve elektrik faturalarının doğrudan karşılaştırılması teknik ve mali açıdan uygun değildir. Zira bu iki hizmetin maliyet yapıları, finansman modelleri ve işletme süreçleri birbirinden tamamen farklıdır. Elektrik faturalarında devlet tarafından ulusal ölçekte destek sübvansiyonlar uygulanmaktadır. Nitekim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, konut abonelerine yönelik elektrik faturalarının yaklaşık yüzde 50 oranında kamu kaynaklarıyla sübvanse edildiği ifade edilmiştir. Vatandaşların ödediği elektrik faturalarının önemli bir kısmı merkezi bütçeden karşılanmakta; gerçek maliyetin tamamı doğrudan faturaya yansıtılmamaktadır. Su ve atık su hizmetlerinde ise benzer kapsamda merkezi bütçeden sağlanan bir sübvansiyon mekanizması bulunmamakta; hizmetin sürdürülebilirliği büyük ölçüde tarifeler üzerinden sağlanmaktadır. Bu nedenle, bir tarafta önemli ölçüde kamu desteğiyle oluşturulan elektrik tarifeleri, diğer tarafta ise yatırım, işletme, arıtma ve altyapı maliyetlerini içeren su ve atık su tarifeleri dikkate alındığında, iki farklı hizmetin faturalarının birebir karşılaştırılması teknik ve mali gerçeklerle örtüşmemektedir.

"KAMUOYUNDA EKSİK VE YANILTICI DEĞERLENDİRMELERE NEDEN OLMAKTADIR"

Dolayısıyla yalnızca belirli bir tüketim miktarı üzerinden "elektrik faturası-su faturası" kıyaslaması yapılması, hizmetlerin maliyet yapıları, finansman modelleri ve kamu destek mekanizmaları farklı olduğundan kamuoyunda eksik ve yanıltıcı değerlendirmelere neden olmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kaynak: ANKA